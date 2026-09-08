La Comunitat Valenciana preveu una ocupació hotelera del 82,1 % al setembre

Alicante lidera les previsions amb un 86,1 %
Els hotels van arribar al 86,6 % d’ocupació durant l’agost
La Comunitat Valenciana preveu una ocupació hotelera mitjana del 82,1 % al setembre, segons el sondeig de Turisme Comunitat Valenciana. La previsió també situa l’ocupació en el 75,3 % als apartaments turístics i en el 70 % als càmpings.
Per províncies, Alicante encapçala les previsions amb un 86,1 %, seguida de València, amb un 77,2 %, i Castelló, amb un 74,4 %. Benidorm arriba a una previsió del 89,6 %, mentre que el litoral d’Alacant se situa en el 81,7 %.
Als municipis d’interior, la previsió és del 64,7 % a Alicante, del 60,3 % a València i del 46,7 % a Castelló.
La consellera Marián Cano ha destacat que les dades confirmen la capacitat de la Comunitat Valenciana per allargar la temporada turística i mantenir l’activitat durant el tram final de l’estiu.
Resultats d’agost
Durant l’agost, la Comunitat Valenciana va registrar una ocupació hotelera del 86,6 %, mentre que els apartaments turístics van arribar al 88,1 % i els càmpings al 90 %.
Alicante va liderar els resultats hotelers amb un 92,1 % d’ocupació, amb Benidorm al 93,2 %. València va registrar un 76 % i Castelló un 85,3 %.