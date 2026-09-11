Alzira culmina la transformació de la Muntanyeta del Salvador en un parc forestal urbà

L’Ajuntament ha invertit més de 35.000 euros en treballs de neteja, gestió forestal i millora de la seguretat.
El nou espai incorpora tres rutes temàtiques i mobiliari fabricat amb plàstic reciclat de quilòmetre zero.
L’Ajuntament d’Alzira ha finalitzat les actuacions de recuperació de la Muntanyeta del Salvador, que es consolida com el futur parc forestal urbà de la ciutat després d’una inversió superior als 35.000 euros.
Els treballs han tingut com a objectiu recuperar este espai natural per a l’ús ciutadà, potenciar-ne el valor ambiental, turístic i educatiu i millorar les condicions de seguretat i conservació.
Entre les actuacions destaca una campanya de neteja que ha permés retirar els residus acumulats a tota la zona forestal, així com diferents treballs de gestió forestal amb l’eliminació de pins secs i la trituració de restes vegetals. La fusta s’ha deixat ordenada en diversos punts perquè la ciutadania la puga arreplegar per a consum propi.
L’Ajuntament també ha reforçat la vigilància policial amb més presència de la Policia Local i la Policia Nacional per reduir els actes vandàlics que afecten habitualment este entorn.
Tres noves rutes per a descobrir la Muntanyeta
La intervenció incorpora tres itineraris temàtics adaptats a diferents tipus d’usuaris.
La primera és una senda interpretativa, un recorregut circular amb codis QR i àudios per conéixer la flora, les espècies forestals i el patrimoni de la Muntanyeta.
La segona és una senda de trail running de 2,5 quilòmetres, amb marques de quilometratge per facilitar els entrenaments esportius.
La tercera és un circuit permanent d’iniciació a l’orientació, pensat per a famílies, escolars i joves, amb balises, mapa, brúixola i continguts culturals i mediambientals accessibles mitjançant codis QR.
Mobiliari sostenible i economia circular
Com a part del projecte, tots els panells informatius, bancs i elements de senyalització s’han fabricat amb plàstic reciclat procedent del contenidor groc i de la província de València, apostant per l’economia circular i la reducció de l’impacte ambiental.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha explicat que l’objectiu és incorporar la Muntanyeta del Salvador a l’Anell Verd com un parc urbà històric i posar en valor un espai molt arrelat a la memòria col·lectiva dels alzirenys.
Domínguez ha animat la ciutadania a gaudir d’este nou espai natural, però també a respectar-lo, cuidar-lo i protegir-lo.