Cullera inicia el curs amb 3.336 alumnes i reformes en dos centres educatius

Les obres de rehabilitació del CEIP Sant Agustí i l’IES Llopis Marí formen part del Pla Edificant
L’Ajuntament ha executat durant l’estiu diverses actuacions de manteniment i millora en els centres educatius
Cullera ha iniciat esta setmana el curs escolar 2026/2027 amb 3.336 alumnes matriculats en els diferents centres educatius del municipi, des d’Infantil i Primària fins a ESO, Batxillerat i cicles formatius.
L’inici del nou curs està marcat enguany per les obres de rehabilitació i millora del CEIP Sant Agustí i de l’IES Llopis Marí, unes actuacions incloses en el Pla Edificant i que permetran actualitzar les instal·lacions i millorar les condicions dels dos centres.
En el cas del CEIP Sant Agustí, els treballs es prolongaran durant els pròxims mesos i està previst que finalitzen al desembre. Per garantir el desenvolupament de les classes mentre duren les obres, l’Ajuntament ha habilitat espais alternatius en diferents edificis municipals.
Les actuacions formen part de la que l’Ajuntament considera la major inversió en infraestructures educatives de la història de Cullera. En este mateix marc, el consistori també està tramitant les obres de rehabilitació del CEIP Doctor Alemany.
Millores durant el període estival
A les grans actuacions s’han sumat durant els últims mesos diversos treballs de manteniment i millora en els centres educatius de Cullera.
Entre les intervencions realitzades hi ha reparacions, treballs de pintura, actuacions per a millorar el confort climàtic, instal·lació de tendals, millores en els accessos i altres treballs destinats a garantir unes millors condicions per al desenvolupament de l’activitat educativa.
L’Ajuntament ha agraït la col·laboració de famílies, alumnat, professorat i equips directius durant l’execució de les obres i ha destacat que les actuacions permetran disposar de centres més moderns, confortables i adaptats a les necessitats educatives actuals.