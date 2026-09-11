EMTREduca supera els 35.500 participants en activitats d’educació ambiental

El programa ha desenvolupat 1.388 activitats des de gener en els 45 municipis de l’àrea metropolitana de València
La iniciativa ofereix exposicions, visites, tallers i jocs per a fomentar la prevenció, la reducció i la correcta separació dels residus
El programa EMTREduca ha superat els 35.500 participants en les 1.388 activitats d’educació ambiental desenvolupades des de gener en els 45 municipis de l’àrea metropolitana de València.
El balanç s’ha donat a conéixer coincidint amb la primera jornada formativa organitzada per l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) per a professionals de l’educació ambiental. Les sessions, celebrades els dies 8 i 10 de setembre, han servit per compartir eines, experiències i bones pràctiques.
La iniciativa també permet donar a conéixer el paper de l’EMTRE en el tractament dels residus depositats en els contenidors gris i marró, així com en la gestió de la xarxa metropolitana d’ecoparcs.
El president de l’EMTRE, Emilio José Belencoso, ha destacat que esta formació dona continuïtat a l’encontre divulgatiu celebrat el passat mes de juny i permet als educadors ambientals adquirir una base tècnica sobre la gestió dels residus i el funcionament de l’entitat.
Les jornades han inclòs formació sobre les infraestructures de tractament de residus i exemples pràctics del catàleg d’EMTREduca, amb l’objectiu de millorar la coordinació dels professionals que desenvolupen accions de sensibilització als municipis metropolitans.
Entre les activitats amb major participació destaca ‘Jocs R-units’, una proposta amb dinàmiques per a totes les edats centrades en la separació selectiva, el compostatge i el cicle de vida dels productes.
La ciutadania dels 45 municipis integrats en l’EMTRE pot sol·licitar gratuïtament les activitats del programa. El catàleg inclou exposicions itinerants, visites a instal·lacions de tractament i ecoparcs i jocs de conscienciació ambiental.
EMTREduca també compta amb tallers adaptats per a persones amb diversitat funcional, dins de la línia d’educació ambiental inclusiva, que ha permés revisar materials, metodologies i recursos didàctics.
La EMTRE presta servei a més d’1,6 milions de persones i gestiona el tractament de la fracció orgànica i la fracció resta, així com la xarxa metropolitana d’ecoparcs. Durant 2024, l’entitat va tractar més de 620.000 tones de residus domèstics procedents dels municipis de l’àrea metropolitana.
El programa EMTREduca complementa esta tasca amb activitats destinades a millorar la separació en origen i reduir la generació de residus, i compta amb finançament de la Generalitat Valenciana.