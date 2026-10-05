Cullera reconeix cinc trajectòries amb el distintiu 9 d’Octubre 

Cullera ja ha donat a conéixer les persones i entitats que rebran enguany el Distintiu 9 d’Octubre, el màxim reconeixement que atorga la ciutat.
En la modalitat col·lectiva, el guardó serà per a la Societat de Pescadors Esportius de Cullera, que celebra el seu 150 aniversari i manté una estreta vinculació amb l’Estany i amb tradicions com el concurs de pesca a l’Hamot.
En l’àmbit individual, els reconeixements seran per al guionista i director Julio Martí Zahonero, l’activista humanitària Mari Olcina Simón, el bisbe emèrit de Lleida Monsenyor Joan Piris, i el Restaurant Ulises Piga, que enguany celebra el seu centenari.
Els guardons reconeixen trajectòries vinculades a la cultura, la pesca, la solidaritat, la fe i la gastronomia, i posen en valor la contribució d’aquestes persones i entitats a la ciutat.
L’acte institucional de lliurament se celebrarà dijous 8 d’octubre, a les huit de la vesprada, a l’Auditori Municipal del Mercat, en una cerimònia oberta a tota la ciutadania.
L’acte donarà així el tret d’eixida a les celebracions del 9 d’Octubre a Cullera.