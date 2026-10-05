Torrent presenta els nous càrrecs de Moros i Cristians 2027

Marisa Martínez i Manolo Blázquez seran les noves capitanes cristiana i moro, respectivament
Ángel Raga i Carlos Martínez assumiran les alferies en un nou cicle fester que culminarà el juliol de 2027
Torrent ja té nous màxims representants per a les festes de Moros i Cristians de 2027. L’Auditori va acollir divendres passat l’acte de nomenament i presentació dels nous càrrecs de la Federació de Moros i Cristians de Torrent, en una gala marcada per la música festera, l’emoció i el relleu generacional.
Marisa Martínez Ros, de Dames de Corps de la Reina Na Violant, serà la Capitana Cristiana, mentre que Manolo Blázquez González, de la comparsa Omeies, assumirà el càrrec de Capità Moro.
Per la seua banda, Ángel Raga Tordera, de la Filà dels Cavallers de Sant Joan de Jerusalem, serà Alferes Cristià, i Carlos Martínez Puig, de la comparsa Muladins d’Ali-Bufat Muley, ocuparà el càrrec d’Alferes Moro.
Durant l’acte també es va homenatjar els representants de 2026: Inmaculada Vallejo, Benjamín Sancho, María Ros i Amparo Planells, que han encapçalat els principals actes de la festa durant l’últim any.
La música de la Unió Musical de Torrent va acompanyar una gala que va reunir representants municipals, entitats festives, filàs, comparses, familiars i membres de la família festera.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, va felicitar els nous càrrecs i va destacar la importància de gaudir de tot el camí fins a les festes de juliol de 2027.
Amb aquest relleu, Torrent inicia ja un nou cicle fester que culminarà l’any que ve amb els nous capitans i alferes al capdavant dels bàndols moro i cristià.