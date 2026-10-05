Pérez Llorca participa en l’acte d’Honors i Distincions de València

El president de la Generalitat assisteix al lliurament dels reconeixements de la ciutat amb motiu del 9 d’Octubre
La Ciutat Autònoma de Ceuta rep la Medalla d’Honor i diverses entitats i personalitats són distingides enguany
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assistit este dilluns a l’acte de lliurament dels Honors i Distincions de la ciutat de València 2026, celebrat amb motiu del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
Uns reconeixements amb els quals l’Ajuntament de València posa en valor la trajectòria de persones i entitats que han contribuït a la ciutat i a projectar el seu nom.
Entre les distincions d’enguany destaca, amb caràcter excepcional, la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat a la Ciutat Autònoma de Ceuta.
La Medalla d’Or de la Ciutat ha sigut atorgada a la Coral Juan Bautista Comes, la Reial Germandat de Sant Antoni Abat, la Festa del Corpus Christi, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de València, l’Associació Valenciana de Persones Sordes i la Comandància Naval de València i Castelló.
Per la seua banda, la Medalla de Bronze ha recaigut en la Unitat de Drons del Departament de Bombers.
Durant l’acte també s’han nomenat fills i filles predilectes de la ciutat José Alejandro Remohí Giménez, Fátima Diame i José Ballester Gozalvo.
A més, han rebut el títol de fills i filles adoptius Ángela Nzambi Bakale, Mavi Mestre, Ferran Torres i Alejandro Grimaldo.
El president de la Generalitat ha destacat la importància d’esta jornada de reconeixement en el marc de la celebració del 9 d’Octubre.
L’acte d’Honors i Distincions dona així el tret d’eixida a una setmana marcada per la celebració del 9 d’Octubre, una jornada que posa en primer pla la cultura, la història i la identitat valencianes.