La programació combina música, cultura, tradició i activitats per a tota la família
El Festival «Feretes i Cançonetes», la Entrada de la Senyera i la Mocadorà protagonitzen els actes
Paiporta es prepara per a celebrar el 9 d’Octubre amb una programació que combina música, cultura, tradició i activitats per a tota la família.
El Festival «Feretes i Cançonetes» omplirà el Jardí de Villa Amparo amb jocs tradicionals, tallers, pintacares, activitats infantils i música en directe. La jornada comptarà amb els concerts de Ramonets i Primavera Valenciana.
Els actes començaran dijous 8 d’octubre amb els Reconeixements 9 d’Octubre, que posaran en valor la trajectòria de dues persones i una entitat vinculades al municipi.
A continuació, a les huit i mitja de la vesprada, tindrà lloc la tradicional Entrada de la Senyera pels carrers de Paiporta, amb la participació de la Junta Coordinadora de Moros i Cristians, les falles i diverses associacions culturals.
La programació es completarà amb la tradicional Mocadorà als forns del municipi.
Una celebració que convida les paiportines i els paiportins a eixir al carrer i gaudir del 9 d’Octubre en família, mantenint vives la cultura, la llengua i les tradicions valencianes.