Desarticulada una organització criminal que cometia furts i estafes per tot el territori nacional

La Guàrdia Civil atribueix al grup prop de cinquanta fets delictius i un perjudici econòmic pròxim als 110.000 euros
Els investigats utilitzaven el mètode del ‘cogotero’ o ‘sembra’ i actuaven de manera itinerant per tot Espanya
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a cometre furts i estafes mitjançant el conegut mètode del ‘cogotero’ o ‘sembra’, principalment en aparcaments d’establiments comercials.
Els investigadors atribueixen al grup prop de cinquanta fets delictius i un perjudici econòmic pròxim als 110.000 euros. Els membres de l’organització sostreien efectes personals i targetes bancàries de les víctimes, que posteriorment utilitzaven per a realitzar extraccions d’efectiu i operacions fraudulentes.
El grup actuava de manera itinerant per tot Espanya, amb especial activitat en localitats valencianes, i utilitzava documentació falsa, identitats usurpades i vehicles de lloguer.
Durant l’operació s’han detingut diversos integrants, entre ells el principal responsable de l’organització. En un domicili de Madrid s’han intervingut tres armes de foc i s’han bloquejat 29 comptes bancaris presumptament relacionats amb el frau.
El jutjat ha decretat l’ingrés en presó provisional, comunicada i sense fiança, del presumpte cabdill.
La investigació ha estat realitzada per agents de l’Àrea d’Investigació del Lloc Principal de Xiva i les diligències han sigut entregades al Tribunal d’Instància de Requena número 4.