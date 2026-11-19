La prova solidària recorrerà sis quilòmetres i reunirà carrera, caminada, patinada popular i marxa nòrdica.
Els ingressos de les inscripcions i les aportacions solidàries es destinaran íntegrament a la investigació oncològica.
València acollirà este diumenge, 22 de novembre, la XI edició de la Carrera València Contra el Càncer, organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer de València amb la col·laboració de la Fundació Esportiva Municipal. La cita, que estava prevista inicialment per al 18 d’octubre i es va ajornar per l’alerta meteorològica, tornarà a unir esport i solidaritat pels carrers del centre de la ciutat.
La jornada començarà a les 8.30 hores amb la carrera competitiva, amb eixida des del passeig de l’Albereda, entre els ponts de l’Exposició i de les Flors, i un recorregut de sis quilòmetres. A més, hi haurà patinada popular a les 8.45 hores, marxa nòrdica a les 10.00 i caminada a peu a les 10.05 hores. Estes tres activitats seran gratuïtes i no requeriran inscripció prèvia.
El recorregut passarà pel pont de les Flors, Navarro Reverter, la Porta de la Mar, el Palau de Justícia, la plaça d’Alfons el Magnànim, els carrers de la Pau i Sant Vicent Màrtir, la plaça de l’Ajuntament, l’avinguda del Marqués de Sotelo, Xàtiva, Guillem de Castro, Blanqueria, Comte de Trénor i Pintor López, la plaça de Tetuan i el pont del Real, abans de tornar a l’Albereda.
L’Ajuntament ha preparat un dispositiu especial de trànsit amb desviaments i talls de carrers per a garantir la seguretat i la mobilitat durant les proves. El muntatge de la zona d’eixida i meta començarà dissabte a les 12.00 hores i l’estacionament estarà prohibit en diferents trams de l’Albereda des de dissabte fins diumenge.
EMT València també modificarà els recorreguts de 40 línies per a facilitar els desplaçaments. Entre les línies que permetran arribar a l’entorn de l’Albereda es troben la 4, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 70, 71, 81, C2, 94 i 95.
La cita manté el seu caràcter solidari: tots els ingressos es destinaran a la investigació contra el càncer. En les deu edicions anteriors s’han recaptat 540.242 euros gràcies a la participació de 107.699 persones. A més, s’ha habilitat un dorsal zero per a aquelles persones que vulguen col·laborar encara que no puguen participar en la jornada.