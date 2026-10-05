El turisme gastronòmic es consolida com a motor econòmic i estratègic a la Comunitat Valenciana

Pérez Llorca destaca la gastronomia i la restauració com a senya d’identitat i generadores de riquesa i ocupació
El Consell aposta per facilitar noves iniciatives empresarials i connectar la formació amb el mercat laboral
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subratllat el valor estratègic del turisme gastronòmic i de la restauració com a senya d’identitat de la Comunitat Valenciana. Així ho ha assenyalat durant la inauguració d’una nova edició del certamen culinari Alicante Gastronómica, on ha posat en valor la importància del sector com a motor econòmic i generador de riquesa per al conjunt del territori.
Durant la seua intervenció, el cap del Consell ha destacat el paper de la gastronomia no només com a excel·lència culinària, sinó com un pilar fonamental per a la generació de llocs de treball i oportunitats per a autònoms, agricultors, restauradors i joves professionals de totes les comarques valencianes.
En l’àmbit socioeconòmic, Pérez Llorca ha recordat l’aposta del Consell per facilitar la creació de noves iniciatives empresarials a través de la quota zero per a nous autònoms durant els dos primers anys d’activitat, una mesura que pot ampliar-se fins a quatre anys en el cas dels joves. Així mateix, ha emfatitzat la importància de connectar de manera directa l’oferta formativa amb el mercat laboral mitjançant tallers i concursos especialitzats que integren les noves generacions en el sector productiu i hostaler valencià.
El president ha remarcat que la gastronomia valenciana és una de les vies més potents a l’hora de projectar la riquesa i la qualitat dels productes agroalimentaris autòctons, enfortint la cadena de valor que unix la terra, la producció local i la restauració.