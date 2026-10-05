La Unió alerta d’una caiguda de més del 40% en la producció de mel

La sequera i l’elevada presència de l’abellerol compliquen especialment la campanya apícola valenciana
L’organització reclama un protocol oficial i ajudes estables per compensar els danys i finançar mesures preventives
L’apicultura valenciana afronta una campanya especialment complicada.
LA UNIÓ alerta que la combinació de la sequera i l’elevada presència de l’abellerol provocarà enguany un minvament de més del quaranta per cent en la producció de mel.
La falta de floració i l’augment de la mortalitat de les abelles també disparen els costos dels apicultors.
L’organització reclama a la Generalitat un protocol oficial i una línia estable d’ajudes per compensar els danys i finançar mesures preventives.
Entre les propostes hi ha malles i estructures de protecció, així com sistemes acústics o visuals autoritzats, compatibles amb la conservació d’esta espècie protegida.