Alzira actualitza les bases del Tardeo per consolidar el seu èxit i reforçar la convivència

L’activitat es concentrarà entre les 19 i les 22 hores per compatibilitzar la dinamització de l’hostaleria amb el dret al descans
Les noves bases reforcen la coordinació de les actuacions i estableixen un procediment davant possibles incompliments
L’Ajuntament d’Alzira ha actualitzat les bases de participació del Tardeo Alzira amb l’objectiu de continuar impulsant una iniciativa que s’ha consolidat com una proposta d’oci i dinamització de l’activitat hostalera de la ciutat, al mateix temps que es reforcen les mesures destinades a garantir la convivència i el descans del veïnat.
Cal recordar que el Tardeo Alzira se celebrarà cada divendres de 19.00 a 22.00 hores, una franja horària delimitada que permet concentrar l’activitat i, al mateix temps, protegir el dret al descans dels veïns i veïnes.
Una de les principals novetats és l’aposta per una regulació més clara de les actuacions que poden desenvolupar els establiments adherits. Els locals podran oferir música o actuacions d’ambientació dins de l’horari del Tardeo, sempre d’acord amb la normativa vigent.
Les bases defineixen expressament la “música per a amenitzar” com aquella que funciona com a fons sonor i acompanya l’activitat principal del local, afavorint un ambient agradable i distés on siga possible mantindre una conversa. La responsabilitat perquè les actuacions es limiten a esta finalitat correspon als establiments participants.
A més, les actuacions hauran de ser compatibles amb el desenvolupament normal de les altres activitats comercials i professionals que es troben en les zones pròximes al Tardeo.
La regidora de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç, Gemma Alós, ha destacat que: “Volem que el Tardeo continue funcionant i que Alzira continue sent una ciutat viva, però sempre des del respecte i la convivència. La voluntat és consolidar una iniciativa que genere activitat econòmica, done suport a l’hostaleria i als artistes locals i, al mateix temps, respecte els drets del conjunt de la ciutadania”.
Les noves bases també reforcen la coordinació de les actuacions. El Tardeo comptarà amb un gestor de les actuacions dels grups i un altre per a les actuacions dels DJ, que seran els encarregats de supervisar i autoritzar, prèvia consulta, el tipus d’actuacions que es realitzen als diferents locals participants.
Esta mesura permetrà una programació més ordenada i coordinada, evitant que l’activitat es desenvolupe sense criteris comuns i facilitant el seguiment del compliment de les condicions establertes.
Els establiments que s’adherisquen hauran d’oferir, entre altres requisits, un “producte especial Tardeo” i organitzar almenys una actuació al mes dins de l’horari establert. També hauran de col·laborar amb la difusió de l’activitat i facilitar informació i material per a les xarxes oficials del Tardeo Alzira.
Al mateix temps, l’Ajuntament continuarà promovent actuacions de grups musicals i DJ, amb la voluntat de conformar un calendari anual i donar protagonisme als artistes d’Alzira.
Per reforçar este compromís, les bases incorporen també un procediment davant dels possibles incompliments: un primer advertiment per escrit; en cas de persistència, una suspensió temporal de l’activitat durant dues setmanes; i, si es produeix una nova reincidència, l’exclusió definitiva del local del Tardeo Alzira.