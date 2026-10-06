La Generalitat pretén reforçar la prevenció davant les emergències involucrant a tota la ciutadania

La Generalitat vol que la prevenció davant les emergències deixe de ser una qüestió exclusiva dels serveis d’emergències i arribe també a escoles, ajuntaments, empreses i ciutadania.
La Conselleria d’Emergències i Interior ha presentat el Programa de Prevenció davant les Emergències i Compromís Actiu Col·lectiu, conegut com a PECAC. El pla preveu una inversió de 28 milions d’euros en quatre anys i se centra en tres àrees: formació, divulgació i investigació.
Una de les principals actuacions serà reforçar la preparació dels professionals que intervenen en situacions d’emergència. El programa també vol entrar en les aules.
Per al curs 2026-2027, la Conselleria anuncia activitats sobre cultura de la prevenció dirigides a prop d’un milió d’estudiants.
El tercer eix serà la investigació i la innovació. La Conselleria treballa en una estratègia d’I+D+i en seguretat i emergències per al període 2026-2029 i vol reforçar la connexió entre les universitats i els serveis públics.
L’objectiu final és que la ciutadania estiga millor preparada abans que arribe una emergència i que la prevenció forme part de la vida quotidiana.