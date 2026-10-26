La Generalitat distribuirà els primers 9.000 bons d’hostaleria als municipis afectats per la DANA de 2024

El programa ‘Bo Hostaleria 2026’ està dotat amb 3,9 milions d’euros i permet recuperar el 50 % de la despesa en bars, cafeteries i restaurants adherits.
Les persones majors d’edat empadronades en els territoris inclosos podran obtindre fins a 50 euros d’ajuda. El termini per a sol·licitar el bo estarà obert fins al 15 de novembre o fins que s’esgote el pressupost.
La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, posarà a disposició a partir de demà els primers 9.000 bons d’hostaleria de la convocatòria de 2026, destinats als municipis i àmbits territorials afectats per la DANA d’octubre de 2024. Els bons es podran utilitzar en qualsevol dels 200 establiments hostalers adherits al programa.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha explicat que la iniciativa, dotada amb 3,9 milions d’euros, està dirigida a persones majors d’edat empadronades en les zones incloses en la convocatòria. El programa reemborsa el 50 % del consum justificat en bars, cafeteries i restaurants participants.
L’ajuda màxima és de 50 euros per persona, amb una despesa mínima de 20 euros i un import màxim subvencionable de 100 euros.
Torrent, Algemesí i Catarroja encapçalen les sol·licituds
Les sol·licituds rebudes procedeixen de 98 dels 103 àmbits territorials inclosos en la convocatòria, fet que representa una cobertura superior al 95 %.
Per municipis, Torrent encapçala el nombre de peticions, amb 933, seguit d’Algemesí, amb 826; Catarroja, amb 644; Aldaia, amb 574, i les pedanies del sud de València incloses en el programa, amb 409.
A continuació se situen Paiporta, amb 340 sol·licituds; Picanya, amb 326; Xirivella, amb 313, i Alaquàs, amb 299.
Pel que fa als negocis participants, la campanya suma 200 establiments hostalers inscrits, distribuïts en 55 dels 103 àmbits territorials, una cobertura del 53,4 %. D’estos, 131 són cafés i bars, 67 són restaurants i dos corresponen a xocolateries, gelateries i orxateries.
Torrent compta amb 15 establiments inscrits; Catarroja, amb 13; les pedanies del sud de València incloses en el programa, amb 11, i Paiporta, amb 9.
Sol·licituds obertes fins al 15 de novembre
Les persones interessades poden sol·licitar el bo fins al 15 de novembre de 2026, o fins que s’esgote el pressupost disponible, a través del portal recuperemhosteleriaturismecv.gva.es.
Els establiments que vulguen adherir-se han d’estar situats dins de l’àmbit territorial del programa, complir els epígrafs de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) previstos en les bases i disposar d’un terminal de punt de venda o datàfon operatiu. El termini d’inscripció per als negocis finalitza el 31 d’octubre de 2026.
A més, Turisme Comunitat Valenciana participarà en Gastrónoma, que se celebra del 26 al 28 d’octubre a Fira València, amb un espai informatiu sobre el Bo Hostaleria 2026 per a resoldre dubtes i facilitar la inscripció de nous establiments i beneficiaris.