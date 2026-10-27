Les carreteres autonòmiques afectades per la DANA Adam ja estan reobertes

Els centres de salut i els consultoris mèdics d’Oliva, Ador i Palmera funcionen amb normalitat.
La Generalitat ha reparat pràcticament totes les depuradores afectades i mantindrà els equips desplegats fins a recuperar la normalitat.
El conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha visitat este diumenge els municipis d’Oliva, Ador i Palmera per a comprovar l’evolució dels treballs de recuperació després dels efectes de la DANA Adam.
Durant la visita, Valderrama ha informat que les carreteres autonòmiques afectades ja estan reobertes i que els centres de salut i els consultoris mèdics de la zona funcionen amb normalitat.
A més, s’ha reparat pràcticament la totalitat de les depuradores que van resultar afectades pel temporal, un avanç més en les tasques de recuperació dels municipis.
El conseller ha assegurat que el Consell i els seus equips continuaran desplegats a la zona fins que es recupere la normalitat.