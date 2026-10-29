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La Generalitat ret homenatge a les víctimes de la dana amb un minut de silenci en el segon aniversari de la tragèdia

La Generalitat Valenciana ha commemorat este 29 d’octubre el segon aniversari de la dana de 2024 amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de la catàstrofe i en solidaritat amb les seues famílies.

L’homenatge s’ha celebrat en totes les seus institucionals de l’Administració autonòmica, coincidint amb la jornada de dol oficial decretada a tota la Comunitat Valenciana.

L’acte central ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, a València, on el president de la Generalitat ha encapçalat la concentració, acompanyat pels membres del Consell i pel president de la Diputació de València, Vicent Mompó.

El gest de record s’ha fet extensiu a les víctimes de la dana Adam i de l’accident ferroviari registrat a Urda, a Toledo. D’esta manera, la institució autonòmica ha volgut expressar el seu condol i traslladar el seu suport als familiars i persones pròximes a les víctimes de les tres tragèdies.

Com a mostra de respecte i dol, les banderes oficials han onejat a mitja asta als edificis de la Generalitat durant esta jornada commemorativa.

La data del 29 d’octubre torna així a estar marcada pel record de les conseqüències de la dana de 2024, una tragèdia que va colpejar especialment la província de València i que, dos anys després, continua present en la memòria col·lectiva de la societat valenciana.

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