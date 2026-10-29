Sanitat activa el Codi Ictus en 1.462 ocasions enguany i recorda que cal telefonar al 112 davant dels primers símptomes

La Comunitat Valenciana va atendre més de 10.400 pacients per ictus als hospitals durant 2025, segons les dades de la Conselleria de Sanitat.
Amb motiu del Dia Mundial de l’Ictus, que se celebra el 29 d’octubre, Sanitat insisteix que actuar ràpidament és fonamental per a salvar vides i evitar seqüeles greus.
El Servici d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana (SESCV) ha activat el Codi Ictus en 1.462 ocasions des de gener de 2026, després d’atendre pacients amb símptomes compatibles amb esta malaltia. Per províncies, s’han coordinat 611 assistències a Alacant, 584 a València i 267 a Castelló.
Amb motiu del Dia Mundial de l’Ictus, la Conselleria de Sanitat recorda la importància de telefonar immediatament al 112 davant de qualsevol símptoma d’alarma, ja que el temps és un factor decisiu per a rebre el tractament adequat i reduir el risc de complicacions.
El Codi Ictus és un protocol que coordina els recursos sanitaris, des dels servicis d’urgències i emergències fins als especialistes en Neurologia dels hospitals. L’objectiu és traslladar el pacient al centre hospitalari com més prompte millor perquè puga rebre l’atenció necessària.
Quins són els principals símptomes d’un ictus?
Sanitat assenyala diversos signes d’alarma que poden indicar que una persona està patint un ictus:
Dificultat per a parlar o entendre el que diuen altres persones.
Pèrdua de força o sensibilitat en una meitat del cos, que pot afectar la cara, el braç i la cama del mateix costat.
Mal de cap molt intens i d’aparició brusca.
Pèrdua d’equilibri o d’estabilitat.
Pèrdua de visió en un ull o en els dos.
Davant de qualsevol d’estos símptomes, cal avisar els servicis d’emergències a través del 112 sense esperar que desapareguen.
Més de 10.400 pacients atesos als hospitals durant 2025
Les dades de la Conselleria de Sanitat indiquen que els hospitals de la Comunitat Valenciana van atendre 10.412 pacients per ictus durant 2025. D’este total, el 56,9 % eren homes i el 43,1 % dones.
Per províncies, es van registrar 4.965 pacients a València, 4.103 a Alacant i 1.361 a Castelló.
Pel que fa a les assistències del servici d’emergències per sospita d’ictus, el perfil més habitual és el d’un home d’entre 70 i 89 anys. Entre els homes, el grup d’edat més freqüent és el de 70 a 79 anys en les tres províncies. En el cas de les dones, el grup més habitual és també el de 70 a 79 anys a Alacant, mentre que a Castelló i València és el de 80 a 89 anys.
Sanitat aprofita esta jornada per a insistir en la necessitat de reconéixer els símptomes i actuar de seguida, ja que una atenció ràpida pot salvar la vida i reduir les conseqüències de l’ictus.