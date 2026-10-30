La Generalitat consulta la comunitat investigadora per a definir el Pla de Ciència 2027-2030

El personal investigador pot presentar les seues propostes fins al pròxim 6 de novembre.
La consulta complementa les aportacions del Focus Day celebrat al març i servirà per a concretar la versió final del Pla.
La Generalitat ha obert una consulta dirigida a la comunitat científica i investigadora de la Comunitat Valenciana per a incorporar les seues aportacions a l’elaboració del Pla de Ciència, Innovació i Emprenedoria Científica 2027-2030.
La iniciativa, coordinada per la Direcció General de Ciència i Investigació, implica tres departaments del Consell: les conselleries d’Educació, Cultura i Universitats; Sanitat, i Indústria, Turisme, Innovació i Comerç.
El qüestionari ja està disponible i romandrà obert fins al divendres 6 de novembre. A través d’este formulari, el personal investigador pot traslladar les seues valoracions, necessitats i propostes per a orientar les actuacions del futur Pla cap a les prioritats del sistema valencià d’investigació.
La participació de les tres conselleries respon al caràcter transversal d’un document que engloba la investigació, la salut i la innovació en el teixit productiu. Amb esta consulta, la Generalitat busca comptar amb l’experiència dels professionals de l’àmbit científic per a identificar els reptes del sistema i definir les mesures que marcaran les polítiques de ciència, innovació i emprenedoria científica dels pròxims anys.
Un procés participatiu per a construir una fulla de ruta compartida
El qüestionari dona continuïtat al Focus Day dedicat al Pla de Ciència i Innovació, celebrat el passat mes de març, i complementa les aportacions recollides durant aquella jornada. La informació obtinguda servirà per a tancar la versió definitiva del document.
La implicació de la comunitat investigadora permetrà contrastar les propostes i enriquir el Pla amb una visió plural del sistema científic valencià. L’objectiu és construir una fulla de ruta compartida que reforce la investigació i connecte la generació de coneixement amb la innovació i l’emprenedoria científica.
Els resultats del procés participatiu previ i el seu resum executiu es poden consultar en la pàgina web de la Direcció General de Ciència i Investigació.
El personal investigador interessat pot participar en la consulta a través del qüestionari en línia, disponible fins al 6 de novembre.