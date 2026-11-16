València ha donat inici este dilluns a la quaranta-tresena Setmana de les Persones Majors amb un acte d’homenatge als presidents i presidentes dels Centres Municipals d’Activitats per a Persones Majors, celebrat al Saló de Cristall de l’Ajuntament.
La trobada ha servit per a reconéixer la tasca de les persones que estan al capdavant dels 51 centres municipals de la ciutat, així com distingir les «Nostres Millors Persones Majors de la Ciutat de València».
L’homenatge també ha reconegut la trajectòria de quatre persones que han dedicat part de la seua vida a millorar el funcionament dels centres de persones majors a través del Consell Consultiu. Este òrgan treballa per a garantir la participació i l’escolta de les persones majors, així com el seu benestar i la seua implicació en les polítiques municipals.
La 43a Setmana de les Persones Majors finalitzarà divendres 20 amb una ruta en autobús turístic, de 10.00 a 11.30 hores, amb eixida des de Tabacalera, al carrer d’Amadeu de Savoia. La cloenda tindrà lloc a partir de les 17.00 hores a la sala Jubilocio de Benicalap, amb un ball i un berenar amenitzats per la música en directe de l’Orquestra Brillantina.
Amb esta iniciativa, València dedica cinc dies a reconéixer la contribució de les persones majors a la societat i a fomentar la seua participació, la convivència i les relacions entre generacions.