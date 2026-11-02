Agricultura destina 1,82 milions d’euros a les figures de qualitat diferenciada

Un total de 21 entitats de la Comunitat Valenciana es beneficiaran d’estes ajudes
Les subvencions finançaran activitats de control i certificació, així com accions de promoció i informació dels productes
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha concedit 1.822.879,22 euros en ajudes a 21 entitats de la Comunitat Valenciana vinculades a les denominacions d’origen, les indicacions geogràfiques i altres figures de qualitat diferenciada. La resolució s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Estes subvencions estan destinades a donar suport a determinats costos de les activitats desenvolupades pels òrgans de gestió de les figures de qualitat reconeguda i per les entitats associatives autoritzades a utilitzar la marca de qualitat CV.
Entre les entitats beneficiàries es troben els consells reguladors de la DOP Vins de València, la IGP Xixona i Torró d’Alacant, la IGP Cireres de la Muntanya d’Alacant, la IGP Cítrics Valencians, la DOP Alacant i la DOP Caqui Ribera del Xúquer.
També rebran estes ajudes la DOP Raïm de Taula Embossat del Vinalopó, la DOP Xufa de València, la DOP Arròs de València, la DOP Nispros de Callosa d’en Sarrià, la DOP Carxofa de Benicarló, la DOP Utiel-Requena i la DOP Magrana Mollar d’Elx.
A més, són beneficiaris el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, l’Associació Nacional de Criadors de Raça Guirra, l’Associació de Productors i Comercialitzadors de Tomaca Mutxamel, l’Associació de Productors i Comercialitzadors de la Tomaca Valenciana, l’Associació Vitivinícola de Castelló, l’Associació per a la Promoció i Defensa de l’Oli Serrana d’Espadà, l’Associació de Productors d’Alvocats i l’Associació de Productors d’Olivar i Almàsseres d’Oli d’Oliva Verge Extra Olis d’Alacant.
Control, certificació i promoció dels productes
Les ajudes permetran finançar diferents activitats, com ara la constitució dels òrgans de gestió, les tasques de control i certificació i les accions de promoció i informació.
Entre estes últimes s’inclou la participació en concursos, fires i exposicions, així com altres iniciatives destinades a augmentar el coneixement dels productes emparats per figures de qualitat diferenciada.
Les entitats beneficiàries hauran de presentar la sol·licitud de pagament i la documentació justificativa de les activitats realitzades fins al pròxim 16 de novembre de 2026.