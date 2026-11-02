Alzira manté viva la tradicional missa de Tots Sants al cementeri

Alzira conserva entre les seues tradicions més arrelades la celebració de la missa de Tots Sants al cementeri municipal.
Cada 1 de novembre, aquesta cita religiosa està dedicada a recordar les persones difuntes i reunir familiars i veïns al voltant d’una celebració que forma part de la memòria col·lectiva de la ciutat.
Amb el pas dels anys, l’acte s’ha consolidat com una cita del calendari religiós alzireny, especialment significativa en una jornada en què moltes famílies s’acosten al cementeri per a visitar les tombes dels seus éssers estimats, portar flors i mantindre viu el seu record.
La jornada va transcorrer amb normalitat i tots van poder acudir al cementeri en òptimes condicions després de les obres que es van dur a terme per a facilitar l’accés per a este dia tan assenyalat.
La festivitat de Tots Sants continua sent una de les dates de més moviment al cementeri municipal d’Alzira. Durant aquests dies, moltes famílies aprofiten per a netejar i ornamentar les sepultures, depositar flors i retre homenatge als seus familiars i amics difunts.