Davinia Martínez i Rafa Monzó, nous clavaris de Benifaió per a 2027

Benifaió ja té els seus nous clavaris per a l’any 2027.
Davinia Martínez i Rafa Monzó han sigut elegits el passat mes de setembre per a representar esta tradició local durant els pròxims mesos, fins a setembre de l’any que ve.
La seua elecció marca l’inici d’una nova etapa al capdavant d’esta responsabilitat, vinculada a les celebracions i als costums que formen part de la identitat festiva del municipi.
Des del moment de la seua designació, Davinia i Rafa passen a assumir el paper de clavaris, una figura que contribuïx a mantindre vives les tradicions populars i a donar continuïtat a les celebracions locals.
D’esta manera, Benifaió inicia un nou cicle festiu amb Davinia Martínez i Rafa Monzó com a protagonistes, que exerciran esta funció fins al pròxim mes de setembre de 2027.