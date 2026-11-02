El CEIP Cervantes de Sueca reobri les portes després d’un any de tancament

El centre tornarà a rebre l’alumnat este dimarts, 3 de novembre, després de les obres de substitució integral de la coberta de l’edifici
La Generalitat ha invertit 1,2 milions d’euros en una actuació d’emergència, impulsada després de la caiguda de part del fals sostre i el deteriorament de l’estructura
El CEIP Cervantes de Sueca tornarà a obrir les portes este dimarts, 3 de novembre, un any i un mes després del seu tancament d’emergència pel risc que comportava l’estat de la coberta de l’edifici, amb pràcticament un segle d’història.
Les fortes pluges registrades a finals de setembre de 2025 van agreujar el deteriorament de l’immoble i van provocar que no es poguera garantir l’estabilitat del fals sostre, especialment a la primera planta.
Els informes tècnics van determinar la necessitat d’actuar amb urgència per a substituir tota la coberta, eliminar les humitats i evitar les filtracions d’aigua que podien comprometre progressivament la seguretat d’altres elements constructius.
Davant esta situació, l’Ajuntament de Sueca, especialment des de la Regidoria d’Educació, va buscar una ubicació provisional que garantira la seguretat de l’alumnat, el professorat i la resta de treballadors. Així, la comunitat educativa va ser reubicada en dos dependències municipals: la Ludoteca Municipal i el Centre Públic de Formació de Persones Adultes Miquel Rosanes, a la Casa de la Cultura, on ha romàs fins a este dilluns.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha expressat la seua satisfacció perquè, després de poc més d’un any, l’alumnat i el professorat podran tornar a les aules amb les màximes garanties de seguretat. També ha agraït la comprensió i la col·laboració de la direcció del centre, el professorat i les famílies, així com la implicació de l’anterior regidora d’Educació, Roser Viñoles.
Sáez ha destacat especialment el paper de la comunitat educativa, que ha treballat conjuntament durant tot el procés i ha reclamat a les administracions superiors les actuacions necessàries per a garantir la seguretat dels xiquets i xiquetes.
Una inversió d’1,2 milions d’euros per a renovar la coberta
La intervenció de la Conselleria d’Educació va ser declarada d’emergència el 30 d’octubre de 2025, després de detectar-se filtracions generalitzades i patologies estructurals agreujades per les pluges de setembre.
Les obres van partir d’un pressupost inicial de 447.954 euros, però durant l’execució es va comprovar que els danys eren més importants del que s’havia previst. Per este motiu, va ser necessari ampliar la dotació en 807.661 euros, fins a arribar a una inversió total pròxima als 1,2 milions d’euros.
Per la seua banda, l’Ajuntament de Sueca també ha sufragat amb fons municipals diferents treballs de pintura i condicionament de les instal·lacions per a preparar el retorn de l’alumnat.
El regidor d’Educació, Xavi Fos, ha celebrat la reobertura del centre després d’un any en què l’alumnat ha hagut de desenvolupar l’activitat educativa en dependències municipals.
Fos ha assenyalat que el consistori ha posat tots els mitjans al seu abast perquè la tornada es produïra al més prompte possible i ha expressat la voluntat de continuar treballant perquè el CEIP Cervantes dispose de les millors condicions per a la seua comunitat educativa.
Visita a les instal·lacions abans de la reobertura
Este dilluns, l’alcalde, Julián Sáez; la primera tinent d’alcalde, Pilar Moncho, i el regidor d’Educació, Xavi Fos, han visitat les dependències escolars per a comprovar-ne l’estat abans de la tornada de l’alumnat.
En la visita han estat acompanyats per la directora del centre, Anna Maria Egea, i pel cap d’estudis, Claudio Moreno.
Amb esta reobertura, el CEIP Cervantes recupera la seua activitat en l’edifici habitual després de més d’un any de tancament i d’un procés d’obres destinat a garantir la seguretat de les instal·lacions.