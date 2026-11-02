El Mareny de Barraquetes viu una vesprada de por per Halloween

El Mareny de Barraquetes es va omplir dissabte de fantasmes, bruixes, monstres i moltes disfresses per a celebrar Halloween.
Una jornada pensada perquè grans i menuts gaudiren d’una vesprada diferent, amb activitats per a tots els públics i molt d’ambient pels carrers del municipi.
La cita va començar a les sis de la vesprada amb una cercavila que va eixir des de l’Ajuntament. La comitiva va recórrer els carrers del poble en direcció al polies
portiu, en un recorregut on les disfresses i la caracterització dels participants van ser les grans protagonistes.
Personatges terrorífics de tota classe van prendre els carrers en una desfilada que va reunir famílies, xiquets i xiquetes disposats a passar-ho d’allò més bé.
En arribar al poliesportiu, la festa va continuar amb una de les activitats més esperades de la vesprada: el Passatge del Terror. Una experiència per a endinsar-se en un ambient ple de misteri, foscor i ensurts, on els més atrevits van haver de demostrar que no tenien por.
Però la programació no acabava ací. Els inflables també van tindre el seu protagonisme i van oferir una alternativa d’oci perquè els més menuts pogueren botar, jugar i continuar disfrutant de la celebració.
La vesprada va deixar moments per a compartir, riure i disfrutar en companyia. I és que Halloween s’ha convertit en una ocasió perfecta per a reunir veïns i veïnes al voltant d’una proposta lúdica que combina diversió i tradició.
Així, entre disfresses, crits, rialles i algun que altre ensurt, el Mareny de Barraquetes va viure una vesprada de Halloween on la diversió va ser la gran protagonista.