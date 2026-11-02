Els bombers apuntalen un edifici de set plantes a Sedaví per risc estructural

El Consorci Provincial de Bombers de València va intervindre el passat 30 d’octubre en un edifici de set altures de Sedaví
Per a realitzar un apuntalament d’urgència després de detectar unes filtracions d’aigua que afectaven elements estructurals de l’immoble
L’avís es va rebre passades les tres del migdia i fins al lloc es van mobilitzar efectius de la Unitat de Rescat en Emergències i Catàstrofes (UREC), un sergent del parc de Torrent i una dotació de bombers de Silla.
Després d’una primera inspecció, els bombers van comprovar que les filtracions es concentraven en la part inferior de l’edifici i estaven afectant les biguetes, elements fonamentals per a la resistència de l’estructura.
Davant esta situació, els especialistes de la UREC van dur a terme un apuntalament d’urgència amb l’objectiu de reforçar i estabilitzar la zona afectada i garantir la seguretat de la construcció. L’actuació va permetre donar una resposta immediata als danys estructurals detectats.