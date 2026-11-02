La Comunitat Valenciana obri la vacunació contra la grip a tota la població i permetrà acudir als centres de salut sense cita

La campanya de vacunació contra la grip de la Comunitat Valenciana fa un nou pas i s’obri a tota la població.
La Conselleria de Sanitat ha anunciat l’ampliació de la immunització a partir d’este dilluns, 2 de novembre, amb l’objectiu d’augmentar la cobertura vacunal abans de l’hivern.
A més, des del pròxim dijous 5 de novembre, les persones interessades podran acudir directament al seu centre de salut per a vacunar-se sense necessitat de demanar cita prèvia.
Fins ara, la campanya s’havia centrat especialment en els col·lectius considerats prioritaris per les autoritats sanitàries, com les persones majors, les embarassades, els xiquets menuts, els pacients amb malalties cròniques i els professionals sanitaris i sociosanitaris.
Amb esta ampliació, Sanitat vol facilitar que també les persones adultes sanes que no formen part dels grups prioritaris puguen protegir-se davant de la grip.
Les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat reflectixen el ritme de la campanya d’immunització d’esta temporada. Des del seu inici, s’han administrat un total de més de nou cents mil dosis de vacunes contra diferents virus respiratoris.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha aprofitat la seua vacunació al centre de salut Serrería i per a animar la ciutadania a participar en la campanya. La Conselleria insisteix que la immunització no sols beneficia qui rep la vacuna, sinó que també contribueix a protegir les persones vulnerables del seu entorn i a reduir el risc de complicacions i hospitalitzacions.
Importante recalcar-ho: a partir del 5 de novembre, qui vulga vacunar-se contra la grip podrà fer-ho sense cita prèvia en el seu centre de salut, sempre dins dels horaris habilitats per cada instal·lació