La Generalitat impulsa una campanya per a erradicar la violència en el futbol base

La iniciativa ‘Fora de joc. Ja n’hi ha prou’ promou el respecte i la convivència dins i fora del camp des de les categories inferiors
Els capitans del València CF, Vila-real CF, Llevant UD, Elx CF, CD Castelló, CD Eldense i Hèrcules CF participen en la campanya
El vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, ha participat en la presentació de la campanya contra la violència en el futbol base, una iniciativa que posa el focus en el valor educatiu de l’esport des de les edats més primerenques i apel·la al respecte com a eina per a previndre comportaments violents.
Amb el lema ‘Fora de joc. Ja n’hi ha prou’, la campanya, impulsada per la Generalitat i la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), busca previndre la violència física i verbal en el futbol base, tant dins del terreny de joc com a les graderies. També pretén fomentar el respecte, la convivència i els comportaments positius en l’esport practicat per xiquets, xiquetes i adolescents.
En l’acte de presentació han participat també el president de la FFCV, Salva Gomar; el director general d’Esport, Luis Cervera, i representants dels clubs que s’han sumat a la iniciativa: València CF, Vila-real CF, Llevant UD, Elx CF, CD Castelló, CD Eldense i Hèrcules CF.
Díez ha recordat que la Comunitat Valenciana compta amb una àmplia tradició futbolística i milers de xiquets i joves que entrenen i competeixen cada setmana. En este sentit, ha defensat que les categories inferiors són una oportunitat per a transmetre una manera d’entendre l’esport basada en la convivència i el respecte mutu.
El vicepresident ha remarcat que la pràctica esportiva ha de ser una escola de vida, ja que permet aprendre valors com el respecte, la cultura de l’esforç i el treball en equip. Per això, ha assenyalat que les institucions han de treballar per a mantindre estos principis en primer pla i erradicar qualsevol comportament contrari.
També ha reivindicat una manera de viure el futbol que permeta competir amb intensitat sense perdre el respecte, defensar uns colors sense menysprear els contraris i celebrar les victòries sense humiliar qui ha perdut.
El futbol base, una escola de valors
Díez ha subratllat que la dimensió educativa del futbol base va més enllà dels resultats i les classificacions. Segons ha destacat, l’èxit no es pot mesurar únicament pels gols, els punts o els títols, sinó també per les persones que es contribuïx a formar a través de l’esport.
En esta línia, ha defensat que els menors han de poder practicar futbol en entorns segurs, on puguen gaudir, aprendre i equivocar-se sense por ni pressions desproporcionades.
El vicepresident ha fet una crida a la responsabilitat de tots els agents implicats en el futbol base per a protegir els menors i preservar el caràcter educatiu de l’esport. També ha agraït la implicació de la Federació i la col·laboració dels clubs i dels seus capitans per a acostar el missatge de la campanya als més joves.
La violència, fora de joc
La iniciativa forma part del treball conjunt que desenvolupen la Direcció General d’Esport i la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana a través de reunions tècniques i jurídiques, jornades i congressos destinats a analitzar la violència en l’esport.
Entre estes actuacions destaca el I Congrés de la Comunitat Valenciana contra la Violència en l’Esport ‘Ja n’hi ha prou’, celebrat el passat mes d’abril a Elx, amb l’objectiu de visibilitzar el problema i promoure una resposta conjunta d’institucions, entitats esportives i societat civil.
El lema ‘Fora de joc’ utilitza una expressió pròpia del futbol per a transmetre que els comportaments violents no tenen cabuda en l’esport, ni dins del camp ni a les graderies. Díez ha advertit que els insults, les amenaces i les agressions no contribuïxen a competir millor ni transmeten els valors que es volen ensenyar als xiquets i joves.
En la campanya participen directament els capitans dels set clubs: José Luis Gayà (València CF), Gerard Moreno (Vila-real CF), Alberto Jiménez (CD Castelló), Roger Brugué (Llevant UD), Pedro Bigas (Elx CF), Carlos Abad (Hèrcules CF) i Jesús Clemente (CD Eldense).
Díez ha destacat el valor de comptar amb futbolistes que són referents per a milers de xiquets i joves, ja que la seua participació permetrà ampliar l’abast del missatge i acostar-lo als principals destinataris de la iniciativa: els menors.