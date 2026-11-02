L’Alcúdia destina més de 8 milions d’euros a reparar les infraestructures afectades per la DANA

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha posat en marxa les obres de reparació de les xarxes de clavegueram i d’aigua potable afectades per la DANA, amb una inversió de 8,2 milions d’euros i un termini d’execució de 24 mesos.
L’actuació contempla la renovació de més de 6 quilòmetres de col·lectors d’aigües residuals i de quasi 4 quilòmetres de la xarxa d’aigua potable, així com la construcció de 115 pous de registre, la instal·lació de 231 embornals i la renovació de 803 connexions domiciliàries.
Els treballs responen als danys ocasionats per les inundacions, que van afectar 31,5 quilòmetres dels més de 65 quilòmetres de la xarxa de clavegueram del municipi.
Esta intervenció forma part del procés de reconstrucció global de L’Alcúdia, que, segons les previsions de l’alcalde, Andreu Salom, podria prolongar-se entre quatre i cinc anys més.
El pla de recuperació supera els 50 milions d’euros i presenta, segons les estimacions municipals, un grau d’execució d’entre el 20 i el 25 %.
Entre les actuacions pendents figuren la reparació de 19 parcs i jardins, la recuperació d’edificis municipals com la biblioteca, la Casa de la Música i la Casa de la Cultura, així com intervencions en els centres educatius i en l’enllumenat públic.