Alzira reclama a la Generalitat la instal·lació d’una base permanent del SAMU al municipi

L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat per unanimitat una moció per a reclamar a la Generalitat Valenciana la recuperació d’una base operativa del SAMU a la ciutat.
La iniciativa, presentada per l’equip de govern, busca millorar l’atenció a les emergències sanitàries a Alzira i a la resta de municipis de la Ribera Alta.
Cal recordar que la base del SAMU es va traslladar a l’Alcúdia l’any 1999, coincidint amb la posada en marxa de l’Hospital de la Ribera.
La proposta insta la Conselleria de Sanitat a estudiar la instal·lació d’una unitat permanent a Alzira, amb els recursos humans i materials necessaris. L’objectiu és reforçar la cobertura assistencial i garantir una resposta més ràpida davant de possibles urgències, sense perjudicar el servei que actualment es presta des de l’Alcúdia.