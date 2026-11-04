Torrent renova els aparcaments del carrer Moratín a Calicanto

L’Ajuntament de Torrent ha renovat les zones d’aparcament del carrer Moratín, a la urbanització Santo Domingo de Calicanto, amb treballs de reparació del paviment i millora de la senyalització horitzontal.
L’actuació ha permés reparar les superfícies deteriorades i repintar les línies de les places d’estacionament, oferint espais més uniformes, ordenats i segurs per als veïns.
El regidor d’Urbanisme, José Gozalvo, ha visitat la zona per a comprovar el resultat dels treballs.
A més, ha anunciat que el consistori preveu renovar també les voreres dels carrers Moratín i Doctor Bartual, per a millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants.