València acull este diumenge una carrera solidària en suport a tres causes socials

La jornada se celebrarà el 8 de novembre al passeig de l’Albereda, amb una prova competitiva de cinc quilòmetres, dues marxes populars i carreres infantils
Les inscripcions estaran obertes fins al 5 de novembre i permetran destinar el 70 % de la quota a una de les tres causes solidàries
València acollirà este diumenge, 8 de novembre, la segona edició de la Carrera per la Solidaritat, una iniciativa que reunirà esport i compromís social per a donar suport a persones amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), càncer de pulmó i esclerosi múltiple. La jornada tindrà lloc al passeig de l’Albereda, entre el Pont de les Flors-Alcaldessa Rita Barberá i el Pont de l’Exposició, amb activitats per a totes les edats.
La prova està organitzada per la Fundació Esportiva Municipal de València, amb la col·laboració de la Fundació Trinidad Alfonso. Durant la presentació, l’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat la importància de donar visibilitat a les persones afectades i a les seues famílies. “Darrere de cadascuna d’estes tres causes hi ha persones, hi ha històries, hi ha famílies que necessiten suport, comprensió i esperança”, ha assenyalat. Catalá també ha animat la ciutadania a participar o col·laborar a través del Dorsal 0.
Una jornada esportiva per a totes les edats
La programació començarà a les 9.00 hores amb la carrera competitiva de cinc quilòmetres. Cinc minuts després eixirà la marxa popular de la mateixa distància, mentre que la modalitat de dos quilòmetres començarà a les 9.30 hores.
A partir de les 10.20 hores tindran lloc les carreres infantils, amb recorreguts adaptats a les categories sub14, sub12, sub10, sub8 i menors de sis anys. En acabar les proves, les entitats promotores han preparat tallers i una classe de zumba per a les persones participants.
Les inscripcions es poden formalitzar fins al 5 de novembre. Les quotes són de 10 euros per a les modalitats de cinc quilòmetres, 5 euros per a la marxa de dos quilòmetres i 3 euros per a les carreres infantils. També s’ha habilitat el Dorsal 0, que permet fer aportacions solidàries sense participar en els recorreguts. A més, es podrà adquirir la samarreta oficial per cinc euros.
Tres causes solidàries
La iniciativa agrupa tres causes que anteriorment comptaven amb proves independents. En esta edició hi participen l’Associació +16 TDAH València, el grup d’investigació en Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe i l’Associació Espanyola d’Afectats de Càncer de Pulmó (AEACaP).
Cada participant podrà triar a quina de les tres causes vol destinar el 70 % de la seua quota d’inscripció. El 30 % restant es distribuirà a parts iguals entre les altres dues, de manera que totes les entitats reben suport.
L’Associació +16 TDAH València treballa per a promoure la inclusió, la comprensió i l’autonomia de joves i persones adultes amb TDAH. Per la seua banda, l’equip de La Fe investiga per a millorar el coneixement i l’abordatge de l’esclerosi múltiple, en contacte amb les associacions de pacients ACVEM i ADEMVA.
Finalment, AEACaP centra la seua tasca a donar visibilitat al càncer de pulmó, defensar els drets de les persones afectades i impulsar la investigació i la igualtat en l’accés als tractaments.
La Carrera per la Solidaritat oferirà així diferents maneres de sumar-se a la iniciativa: córrer, caminar o col·laborar econòmicament per a donar suport a les persones afectades i a les entitats que treballen en estes tres causes.