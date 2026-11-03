Centres educatius i col·lectius socials es beneficien del Projecte d’Intervenció Educativa Post-DANA II

Acció Ecologista-Agró culmina la segona fase del projecte amb tallers ambientals, formació dels CLER i la defensa de la Font Baixa d’Alfafar.
La iniciativa finalitzarà el 8 de novembre amb una jornada ciutadana que inclourà una neteja de residus i una assemblea oberta.
Acció Ecologista-Agró finalitza la segona fase del projecte «Intervenció educativa post-DANA II», una iniciativa desenvolupada a l’Horta Sud i València per a fomentar l’educació ambiental, l’activisme i la participació ciutadana.
Amb el suport de la Fundació Horta Sud i la col·laboració d’ÀNEC i CERAI, el projecte ha format els Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció, els CLER, en comunicació i mobilització social.
Una de les principals línies de treball ha sigut la defensa de la Font Baixa, a Alfafar, davant el projecte urbanístic que preveu construir 36 torres sobre terrenys d’horta. La campanya reivindica la protecció d’aquest espai amb el lema «Protegir la Font Baixa salva vides».
A més, s’han impartit tallers en instituts de l’Horta Sud i València sobre canvi climàtic, aiguamolls i prevenció d’emergències.
El projecte es tancarà el diumenge 8 de novembre amb una jornada oberta a Alfafar, que començarà a les deu del matí amb una neteja de residus i continuarà, a les dotze, amb una assemblea ciutadana.
Una iniciativa per a transformar l’aprenentatge en participació i defensa del territori.