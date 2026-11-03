Educació i sindicats mantenen el diàleg en un context de reivindicacions del professorat

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, s’ha reunit este dimarts amb les cinc organitzacions sindicals que formen part de la Mesa Sectorial d’Educació: STEPV (es-te-pe-ve), ANPE (an-pe), CSIF (Central Sindical Independent i de Funcionaris), CCOO i UGT.
Una trobada en què la Conselleria ha reiterat la seua disposició a negociar les reivindicacions del professorat i ha proposat un canvi en la dinàmica de treball per a agilitzar les negociacions.
Ortí ha plantejat que les propostes sindicals s’aborden en les 47 meses sectorials ordinàries previstes durant este curs, i ha demanat a les organitzacions que presenten una proposta conjunta, acordada amb les seues assemblees, per a avançar en possibles acords.
Entre les qüestions que estan damunt de la taula figuren les millores salarials, les plantilles docents, les infraestructures educatives i la reducció de ràtios.
Per la seua banda, STEPV, CCOO i UGT havien reclamat un calendari concret per a negociar estes reivindicacions i han mantingut les mobilitzacions convocades en el sector educatiu.
De fet, l’11 de novembre està prevista una jornada de vaga general, a la qual la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha cridat a participar.
La pròxima reunió ordinària de la Mesa Sectorial d’Educació està prevista per al 10 de novembre.