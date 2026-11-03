Guadassuar executa el 70 % de les obres de reparació dels danys de la DANA

El municipi de Guadassuar continua avançant en els treballs de reparació i reconstrucció de les infraestructures municipals afectades per la DANA del 29 d’octubre de 2024.
Segons les últimes dades fetes públiques, les actuacions gestionades per Veolia, empresa responsable del cicle integral de l’aigua al municipi, ja han aconseguit un grau d’execució del 70 %.
Entre les intervencions més destacades es troba la recuperació i millora de la séquia del Braçal Nou-Alfarella, greument afectada pel desbordament del riu Magre, on s’està treballant per a retirar els sediments acumulats, ampliar la capacitat de desguàs i reforçar les vores.
A més, s’està duent a terme la reposició de 42 embornals sifònics, amb les seues corresponents connexions a la xarxa de pluvials, per a millorar el drenatge del municipi davant de futurs episodis de pluges intenses.
D’esta manera, Guadassuar continua desenvolupant diferents intervencions per a recuperar els servicis i les infraestructures danyades per la riuada i reforçar la capacitat de resposta del municipi davant de possibles inundacions futures