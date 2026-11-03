La DOP Kaki Ribera del Xúquer arranca la campanya 2026 amb una forta inversió

La campanya 2026 comença amb millors perspectives de calibre i qualitat, però amb menys fruita pels episodis de pedrisco i pluges torrencials.
La DOP Kaki Ribera del Xúquer invertirà més de 2,5 milions d’euros per a reforçar la imatge i la presència internacional de la marca Persimon
La Denominació d’Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer ha donat inici a la campanya de recollida de 2026 en un escenari marcat per millors perspectives quant a calibre i qualitat, tot i registrar una menor disponibilitat de fruita a causa dels recents episodis de pedrisco i pluges torrencials a la comarca de la Ribera Alta.
Les cooperatives associades a esta DOP continuen sent el primer grup exportador mundial de kaki, amb presència en més de 40 països.
Amb l’objectiu d’ampliar el seu reconeixement tant a nivell nacional com internacional, la denominació ha invertit més de 2,5 milions d’euros en 2026 per a reforçar la imatge del kaki i la seua presència a Espanya, França, Canadà i Brasil.
El president de la DOP, Cirilo Arnandis, ha destacat la bona tendència de la marca Persimon®, renovada fa dos temporades per a consolidar-se com un referent de qualitat per al consumidor davant de la forta presència de marques blanques.
En l’àmbit comercial, Espanya concentra el 20% de la producció total com a principal destinació.