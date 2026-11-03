La Generalitat destina més de 825.000 euros a la restauració després de l’incendi de Tírig

La primera fase compta amb una inversió de 825.695 euros i permetrà recuperar prop de 24 quilòmetres de pistes forestals afectades pel foc.
Les actuacions inclouen la rehabilitació de camins, la millora dels accessos i la construcció de cinc badens per a reforçar la prevenció i la resposta davant futurs incendis.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha visitat Tírig per a conéixer de primera mà les actuacions d’emergència iniciades per a recuperar i millorar les infraestructures forestals afectades per l’incendi del passat mes d’agost.
Per a aquesta primera fase de treballs, la Generalitat ha destinat 825.695 euros a través de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, amb un termini d’execució orientatiu de huit mesos.
L’objectiu principal és recuperar la xarxa viària i millorar els accessos a les zones cremades, facilitant tant les posteriors tasques de restauració hidrològic-forestal com la capacitat de resposta davant de futurs incendis.
En total s’actuarà en prop de 24 quilòmetres de pistes forestals: se rehabilitaran onze camins existents, se n’obriran tres de nous per a completar el pla de prevenció de Sant Mateu, es construiran cinc badens de formigó i s’acondicionarà l’accés a l’ermita de Sant Vicent.
Aquestes obres formen part de les mesures d’emergència de l’anomenat “any zero” per a protegir el sòl davant l’erosió i millorar la seguretat dels mitjans d’emergència.
El conseller ha reiterat el compromís del govern valencià de continuar treballant a la zona i ha avançat que, una vegada conclosa aquesta intervenció, es durà a terme una segona fase enfocada a afavorir la regeneració ambiental del territori.