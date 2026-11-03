La Ribera Regenera avança en la recuperació ambiental d’Alzira després de la DANA

El projecte ha celebrat una jornada d’experts i una visita tècnica a l’entorn del Xúquer, prop del recinte firal, per a concretar les actuacions previstes
La iniciativa compta amb un pressupost de més de 283.000 euros i busca reforçar la resiliència climàtica de 14 municipis de la Ribera Alta afectats per la DANA
El projecte La Ribera Regenera ha presentat les seues línies de treball amb una jornada d’experts i una visita tècnica a la zona d’actuació d’Alzira, amb l’objectiu d’avançar en la recuperació ambiental i reforçar la resiliència climàtica dels municipis de la Ribera Alta afectats per la DANA.
La iniciativa va participar el passat 29 d’octubre en el Consell Consultiu d’Ecosistemes Fluvials de la Ribera, una trobada en què van prendre part representants municipals, membres de la societat civil, agricultors, personal tècnic de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i socis d’altres projectes vinculats als ecosistemes fluvials de la conca.
L’endemà, 30 d’octubre, es va realitzar una visita de camp a l’entorn del riu Xúquer, en una zona pròxima al recinte firal d’Alzira. La jornada va permetre concretar sobre el terreny les actuacions que es desenvoluparan en este espai al llarg del projecte.
En les activitats van participar la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta, i l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, a més de personal tècnic de les entitats que integren l’agrupació: la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’Ajuntament d’Alzira, la Universitat de València a través del Jardí Botànic, l’Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament del País Valencià (ISCOD-PV) i la UGT-PV.
Continuïtat als projectes de renaturalització
Paqui Momparler ha destacat l’experiència de la comarca en iniciatives de renaturalització dels llits fluvials i la recuperació d’espais per a la ciutadania. Segons ha assenyalat, La Ribera Regenera permetrà donar continuïtat a este treball i aprofitar els resultats aconseguits per a millorar la capacitat de resposta davant de les amenaces climàtiques.
El projecte tindrà una duració de 24 mesos, entre 2026 i 2028, i disposa d’un pressupost total de 283.170,87 euros, dels quals 269.012,33 euros provenen d’una subvenció.
La seua finalitat és impulsar la resiliència climàtica mitjançant la recuperació de la infraestructura verda, alhora que fomenta la participació i la conscienciació ciutadana.
Catorze municipis de la Ribera Alta implicats
La iniciativa inclou els 14 municipis de la Ribera Alta afectats per la DANA, d’acord amb el Reial decret llei 6/2024: Alfarb, Algemesí, Alzira, Turís, Carlet, Alginet, l’Alcúdia, Benifaió, Montserrat, Guadassuar, Montroi, Catadau, Llombai i Real.
La Ribera Regenera compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la convocatòria d’ajudes destinada a projectes que impulsen l’ocupació i la capacitació mitjançant actuacions de restauració i recuperació dels municipis afectats per la DANA.