Pérez Llorca defensa una política útil basada en el diàleg, l’estabilitat i la gestió

El president de la Generalitat aposta pel consens i la col·laboració entre administracions per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania
Reivindica una Comunitat Valenciana amb més oportunitats, millor preparada davant de les emergències i amb una veu pròpia per a defensar els seus interessos
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicat la importància del diàleg i el consens com a instruments per a reforçar les institucions, aconseguir acords i avançar en la millora de la qualitat de vida de les persones.
Durant la seua intervenció en el Club de Encuentro Manuel Broseta, el cap del Consell ha defensat “l’estabilitat, la gestió i el diàleg” com a principis de l’acció pública i d’una política útil que, segons ha assenyalat, “escolta, construïx i resol”.
Pérez Llorca ha destacat que els acords permeten generar confiança i oferir solucions a la ciutadania, i ha apostat per “l’entesa davant de la confrontació”. En este sentit, ha subratllat la importància de la col·laboració entre les diferents administracions i els agents socials en àmbits com l’habitatge, l’educació i la justícia.
Objectivitat i eficiència en la gestió pública
El president ha assenyalat que els representants públics han de guiar la seua actuació pels principis d’objectivitat, imparcialitat, equitat i eficiència en l’ús dels recursos públics, sempre al servici de l’interés general i del conjunt de la societat.
Així mateix, ha exposat la seua visió de futur per a la Comunitat Valenciana, amb una atenció més pròxima i eficaç a les persones, més oportunitats per als joves, un impuls a l’activitat empresarial i productiva i una major preparació davant de possibles emergències.
Una veu pròpia per a defensar els interessos valencians
Pérez Llorca també ha reivindicat una Comunitat Valenciana amb veu pròpia, amb capacitat per a decidir el seu futur i participar activament en la construcció d’Espanya des de la seua singularitat.
En este context, ha fet referència a la necessitat de defensar qüestions com un finançament autonòmic just, les infraestructures i els recursos hídrics.
Finalment, el cap del Consell ha apel·lat a l’entesa entre persones amb posicions diferents i ha recordat la frase atribuïda al professor Manuel Broseta: «València serà obra de tots». Una reflexió amb què ha volgut remarcar que el futur de la Comunitat Valenciana serà més sòlid com més capacitat hi haja de construir-lo conjuntament.