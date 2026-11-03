Pérez Llorca rep les falleres majors de València 2027, Beatriz Blanco i Julia Vizcayno

El president de la Generalitat destaca el seu paper com a ambaixadores de la cultura i les tradicions valencianes
La trobada també ha comptat amb la presència del vicepresident José Díez i del regidor de Falles, Santiago Ballester
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rebut en audiència les falleres majors de València 2027, Beatriz Blanco i Julia Vizcayno, en una trobada institucional celebrada este dimarts.
Durant la recepció, el cap del Consell ha destacat el paper de les màximes representants de les festes de Sant Josep com a “ambaixadores de les nostres tradicions i cultura i símbol del llegat i futur de la ciutat de València”.
Pérez Llorca també ha posat en valor l’aportació de les Falles al desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana, així com la seua importància en la projecció de la cultura i les tradicions valencianes.
A l’acte han assistit també el vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, i el regidor de Falles i president de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester.