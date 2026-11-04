Acció Ecologista-Agró presenta 109 esmenes a la nova Llei Forestal valenciana per a reforçar la protecció dels boscos

Acció Ecologista-Agró ha presentat un total de 109 esmenes a la proposició de la nova Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, actualment en tramitació en les Corts Valencianes.
L’organització ecologista considera que la reforma, impulsada pel grup parlamentari popular, és «desafortunada i poc justificada» i alerta que, si s’aprova sense canvis substancials, podria suposar un retrocés en la conservació i la gestió dels boscos valencians.
Entre les principals preocupacions d’Agró es troben la possible desaparició de figures de protecció forestal i d’òrgans de participació, la reducció de les garanties ambientals davant de grans projectes i el risc que els espais forestals acaben destinant-se a activitats impròpies.