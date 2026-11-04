Alfafar es prepara per a tenyir-se de solidaritat amb la carrera RunCàncer 2026

Alfafar correrà contra el càncer este diumenge, 8 de novembre, amb una nova edició de RunCàncer 2026.
La jornada solidària comptarà amb dues modalitats: una carrera de huit quilòmetres, que començarà a les deu del matí, i una marxa de quatre quilòmetres, amb eixida a les deu i mitja.
Les dues proves tindran com a punt d’eixida l’avinguda dels Reis Catòlics.
Les inscripcions tenen un preu de cinc euros per dorsal i la recaptació es destinarà íntegrament a projectes d’investigació oncològica de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a València.
Amb esta iniciativa, Alfafar se suma, una vegada més, a la lluita contra el càncer, unint esport i solidaritat en una jornada oberta a veïns i visitants.