Barrachina destaca la importància de mantindre els llits i les infraestructures hidràuliques per a previndre inundacions

La Conselleria d’Agricultura treballa en la reposició del mur del barranc de la Mota, a Enguera, i ha executat actuacions per a protegir una escola infantil i un centre de transformació elèctrica.
El programa de reparació de danys en els encauzaments afectats per les inundacions d’octubre de 2024 inclou 41 actuacions, de les quals 32 ja estan finalitzades.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat la necessitat de mantindre les infraestructures hidràuliques i actuar sobre els punts vulnerables dels municipis per a reduir els riscos associats a les pluges torrencials.
Barrachina ha fet estes declaracions durant la visita a les obres de reposició del mur del barranc de la Mota, a Enguera. L’actuació té com a objectiu recuperar les condicions del mur afectat i incrementar la seguretat de la zona.
El conseller ha assenyalat que la prevenció davant de les inundacions exigix mantindre els llits en bones condicions i actuar sobre les infraestructures que garantixen la seguretat de les persones. També ha remarcat que cada barranc presenta unes característiques diferents i necessita solucions adaptades al terreny, especialment quan discorre al costat de vivendes, centres educatius o instal·lacions de serveis essencials.
La intervenció ha permés reposar el mur de maçoneria que es va afonar després de la tempesta registrada el desembre de 2019. Per a fer-ho, s’ha instal·lat una pantalla de micropilots ancorada al terreny, una solució adaptada a les característiques del barranc i a les dificultats d’accés a la zona.
Els treballs també han inclòs el desviament i soterrament de la línia aèria d’alta tensió que travessava el pati de l’escola infantil, la reposició d’un tram de sanejament i l’adequació dels talussos i dels espais afectats per les obres.
41 actuacions per a reparar els danys de les inundacions
La Conselleria disposa, a més, d’un programa d’actuacions per a reparar els encauzaments afectats per les inundacions d’octubre de 2024. El pla inclou 41 intervencions: 32 ja finalitzades, huit en execució i una pendent d’inici.
Entre estes actuacions destaca l’encauzament del barranc de Picassent, a Beniparrell, amb una inversió de 15,64 milions d’euros, així com la intervenció prevista al riu Magre, a Utiel, amb un pressupost de 4,77 milions d’euros.
Barrachina ha insistit que la seguretat dels municipis depén del manteniment d’estes infraestructures, de la vigilància dels punts vulnerables i d’una planificació que tinga en compte el comportament dels llits durant els episodis de pluges intenses.