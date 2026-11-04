La Comunitat Valenciana exhibeix a Londres la seua oferta turística 

Així comença una nova edició de la World Travel Market a Londres, on la Comunitat Valenciana s’ha oferit al mercat internacional com una destinació oberta, segura i hospitalària durant tot l’any.
La representació valenciana acudeix a aquest gran fòrum turístic amb l’objectiu de reforçar el creixement internacional basat en la qualitat, la sostenibilitat i la desestacionalització de l’oferta.
El Regne Unit es manté com el principal mercat emissor per a la nostra terra, amb més de tres milions de visitants anuals que realitzen una despesa mitjana de 157 euros diaris.
Per a consolidar aquestes xifres, l’agenda de la fira inclou trobades amb la premsa britànica, creadors de contingut i reunions de treball amb turoperadors i associacions del sector encaminades a potenciar els viatges fora de la temporada d’estiu.
Entre les novetats presentades a Londres destaca la celebració de la IAGTO European Convention 2027, que tindrà lloc a Alacant del 17 al 19 de maig.
Aquest esdeveniment rebrà al voltant de mil delegats internacionals i servirà per a posicionar el turisme de golf com un dinamitzador clau capaç de generar un alt nivell de despesa en l’hostaleria, el comerç i els serveis locals.
La presència de la Comunitat Valenciana a la capital britànica es desplega en un espai de prop de 400 metres quadrats que integra les set marques turístiques del territori i compta amb la participació de 29 coexpositors entre ajuntaments, empreses i entitats sectorials de les tres províncies.