La Nova Muixeranga d’Algemesí fa una crida a la ciutadania per a aconseguir una seu pròpia

La Nova Muixeranga d’Algemesí ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo, per a aconseguir els recursos necessaris per a comprar i adequar un local propi.
La iniciativa pretén posar fi a anys d’inestabilitat i de dependència d’espais de lloguer o cedits, i garantir un lloc estable on poder assajar, formar noves generacions i mantindre viva la seua activitat cultural i associativa.
La campanya arriba, a més, en un moment especial, ja que la colla celebrarà el seu 30é aniversari l’any 2027.
Amb diferents modalitats de col·laboració i recompenses, des de xicotetes aportacions fins a experiències vinculades a la muixeranga, l’entitat fa una crida a la ciutadania perquè se sume a este projecte col·lectiu.