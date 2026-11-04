LA UNIÓ denuncia davant Consum l’etiquetatge del Tinto de Verano Zero Limón de Mercadona

L’organització qüestiona que l’envàs incloga referències al vi i imatges de llimes, tot i que el producte no conté ni vi desalcoholitzat ni suc de llima.
L’entitat demana retirar la presentació actual fins que s’adapte la denominació i l’etiquetatge a la composició real de la beguda.
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha presentat una denúncia davant el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 pel possible etiquetatge enganyós del producte «Tinto de Verano Zero Limón Casón Histórico», comercialitzat en exclusiva en els establiments de Mercadona sota la seua marca de distribuïdor.
L’organització considera que el nom i les imatges de llimes que apareixen en l’envàs poden induir a error les persones consumidores, ja que la llista d’ingredients no declara ni vi desalcoholitzat ni suc de llima.
Segons LA UNIÓ, la presentació del producte pot fer pensar que es tracta d’una versió sense alcohol d’una beguda elaborada amb vi i llima. No obstant això, entre els ingredients figuren aigua carbonatada, colorant (antocianines), correctors d’acidesa, edulcorants, estabilitzants i aromes.
L’entitat considera especialment confusa la combinació de les imatges de llimes tallades i la menció «Limón/Lemon», sense que s’aclarisca de manera prou visible que es tracta únicament d’una referència al sabor. En el revers de l’envàs, en canvi, el producte està identificat com a «beguda refrescant aromatitzada, amb edulcorants, sense alcohol, sense sucres».
«El consumidor no hauria d’haver de donar-li la volta a una botella per a descobrir que el vi desalcoholitzat i el suc de llima que espera trobar no apareixen entre els seus ingredients», ha assenyalat Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.
Mercadona i el fabricant remeten les explicacions
La denúncia arriba després que LA UNIÓ sol·licitara el passat mes de setembre explicacions a Mercadona i una revisió de la presentació del producte. La cadena va respondre que actua com a distribuïdora i que havia traslladat les observacions a l’operador identificat en l’etiquetatge, sense valorar les consideracions tècniques ni la proposta de modificació.
L’organització considera insuficient esta resposta i reclama que Mercadona assumisca la seua responsabilitat sobre un producte que comercialitza en exclusiva sota la seua pròpia marca i que, a més, inclou el seu telèfon d’atenció al client.
«Mercadona posa la seua marca, ho ven a les seues botigues i facilita el seu telèfon d’atenció al client, però quan demanem explicacions ens remet al fabricant», ha denunciat Peris. El secretari general considera que una cadena que decideix quins productes ofereix sota la seua marca ha de respondre quan es qüestiona la informació que reben els clients.
Seguint les indicacions de Mercadona, LA UNIÓ també va traslladar la reclamació a J. García Carrión, fabricant del producte. L’empresa va defensar mantindre tant la composició com l’etiquetatge, argumentant, entre altres qüestions, que no existeix una recepta legal específica per al negre d’estiu i que la normativa permet elaborar begudes refrescants amb aromes.
LA UNIÓ, però, insisteix que la qüestió principal és si la denominació i la presentació permeten identificar amb claredat què s’està comprant i quins ingredients conté. L’organització no qüestiona que es puguen comercialitzar begudes refrescants aromatitzades, sinó que s’utilitzen noms i imatges que puguen generar expectatives sobre matèries primeres que no apareixen en la composició.
El Ministeri estudiarà els fets
La Direcció General de Consum va rebre la denúncia el passat 13 d’octubre. En la resposta remesa a LA UNIÓ, el Ministeri va comunicar que estudiaria els fets i que, si pogueren constituir una infracció en matèria de consum, s’investigarien i, si escau, s’iniciaria el corresponent procediment sancionador.
Davant esta situació, l’organització exigeix a Mercadona que retire la presentació actual del producte fins que es corregisca. Planteja dues alternatives: reformular la beguda per a incorporar vi desalcoholitzat i suc de llima, adaptant l’etiquetatge a la composició, o modificar-ne la denominació i la presentació perquè reflectisquen clarament la naturalesa del producte.
«El nom dels nostres productes agraris no pot utilitzar-se com a reclam mentre es prescindix de les matèries primeres que els donen sentit», ha afirmat Peris. El secretari general ha conclòs que «les persones consumidores mereixen informació clara i els qui produïxen el raïm i les llimes mereixen respecte».