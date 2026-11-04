Óscar Puente dimiteix i Sánchez situa Carlos Cuerpo al capdavant de Transports

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha dimitit en la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats (a Madrid) després de l’accident ferroviari viscut el passat dimecres 28 d’octubre.
Des que va ocórrer l’accident i des de la seua primera declaració, en la qual atribuïa el succeït a una errada humana, la pressió sobre el Partit Socialista ha anat augmentant en una situació d’incertesa de cara a les pròximes eleccions.
Des de l’oposició han criticat durament la gestió de Puente en el sector ferroviari, assenyalant-lo com a responsable de les 69 víctimes de l’accident.
La societat també ha criticat durant estos dies les passades aparicions de l’exministre, on fins i tot bromejava amb el mal funcionament de Renfe.
El Partit Popular ha declarat que, conjuntament amb les víctimes dels accidents d’Adamuz i d’Urda, la seua dimissió no és suficient. No obstant això, un any després de la seua dimissió com a president de la Generalitat, Carlos Mazón continua cobrant un salari públic com a membre del parlament i del Partit Popular, sense haver assumit la responsabilitat de les 234 morts que hi hagué a la DANA per la falta d’avís per part de la Generalitat.
El president del Govern ja ha nomenat Carlos Cuerpo al capdavant del Ministeri de Transports per a les tres setmanes que queden abans d’unes eleccions qu