Óscar Puente dimitix com a ministre després de l’accident ferroviari d’Urda

El ministre anuncia la seua dimissió davant la Diputació Permanent del Congrés i renuncia també a encapçalar la candidatura socialista per Valladolid el 29 de novembre
Puente justifica la decisió per “dignitat política, coherència i empatia amb les víctimes”, després de més de quatre hores de compareixença i debat parlamentari
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat la seua dimissió este dimarts davant la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, després de més de quatre hores d’explicacions i debat sobre l’accident ferroviari d’Urda (Toledo), que va deixar 69 persones mortes. A més, ha comunicat que renuncia a encapçalar la candidatura del PSOE per Valladolid en les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
L’anunci s’ha produït al final de la compareixença, a petició pròpia, en què el ministre havia d’explicar la gestió de la tragèdia i respondre a les preguntes dels diferents grups parlamentaris. La decisió suposa un canvi respecte a la posició que havia mantingut durant el matí, quan havia defensat la seua continuïtat al capdavant del Ministeri.
En la intervenció final, Puente ha explicat que va decidir abandonar el càrrec durant els primers minuts després de conéixer l’accident, mentre es dirigia al centre d’Adif, i que va comunicar la decisió inicialment a la seua família. Segons ha afirmat, un ministre no pot continuar en el càrrec després de dos accidents d’esta gravetat en menys d’un any, independentment de la seua responsabilitat directa.
“És una qüestió de dignitat política, de coherència i d’empatia amb les víctimes”, ha manifestat. També ha justificat haver esperat fins a este moment per a fer pública la decisió, ja que considerava prioritari atendre les persones afectades, iniciar les primeres investigacions i adoptar mesures urgents.
Mesures de seguretat i ajudes a les víctimes
La jornada havia començat amb la presentació, després del Consell de Ministres, d’un paquet de mesures dividit en tres àmbits: reforçar la seguretat ferroviària, ajudar les famílies i les persones supervivents i establir mecanismes per a limitar els preus dels transports alternatius durant situacions d’emergència.
Entre les actuacions anunciades figuren la doble validació de les ordres de circulació quan fallen les proteccions automàtiques, millores en les condicions laborals i una revisió de la línia Madrid-Sevilla.
L’Executiu també ha aprovat ajudes directes i bestretes d’indemnitzacions, així com protecció econòmica per a les baixes derivades de l’accident.
La investigació continua oberta
Durant la compareixença, Puente ha reconegut que encara no té resposta sobre les causes exactes de les ordres de circulació que van precedir el xoc. Ha explicat que, segons les dades provisionals, la caiguda del sistema LZB es va produir per un problema de sincronització entre tres ordinadors, que va provocar el bloqueig del sistema i la interrupció de la circulació.
El ministre ha precisat que les més de 170 incidències registrades enguany en el sistema LZB no han suposat totes interrupcions del servei: 64 van tindre afectació a la circulació. També ha negat conéixer instruccions per a prioritzar la puntualitat per damunt de la seguretat.
Diversos grups, com Podemos i EH Bildu, han reclamat prudència a l’hora d’assenyalar possibles responsables i han demanat que la investigació aclarisca les circumstàncies de l’accident i les possibles responsabilitats. També s’han plantejat revisions independents i una anàlisi de les comunicacions entre els responsables ferroviaris.
Puente ha defensat les mesures de doble validació de les ordres quan fallen les proteccions automàtiques, encara que ha admés que no constituïxen una garantia absoluta. Altres propostes tecnològiques, com l’ús de bessons digitals i intel·ligència artificial per a la supervisió, continuen en fase d’estudi.
La dimissió arriba després d’una sessió en què diversos grups, entre ells el PNB, Podemos i EH Bildu, també havien reclamat que assumira responsabilitats polítiques. El PSOE, per la seua banda, havia defensat la seua continuïtat durant el debat.
En el seu comiat, el ministre ha agraït el suport de la seua família, del seu equip i del president del Govern, Pedro Sánchez, i ha reivindicat la importància dels servicis públics.