Almussafes projecta un nou sector industrial per a acollir la gigafactoria d’habitatges prefabricats de Cecotec

L’Ajuntament d’Almussafes ha fet un pas decisiu en el seu desenvolupament urbanístic i industrial amb l’aprovació del nou sector ZND-IN1 dins de la revisió del seu Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU).
Aquesta actuació permetrà traure a disposició pública un gran espai de sòl industrial de més de 515.000 metres quadrats, concebut per a albergar projectes d’alta tecnologia i edificació modular.
Tot apunta que la parcel·la serà la seu de la gran gigafactoria d’habitatge industrialitzat promoguda pel grup valencià Cecotec (en aliança amb la signatura Casas inHaus), després de la signatura d’un protocol d’intencions entre la companyia i el consistori. La iniciativa contempla una inversió aproximada de 150 milions d’euros i s’estima que generarà al voltant de 4.000 llocs de treball, entre directes i indirectes, a la comarca.
L’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha definit el projecte com una «oportunitat històrica» per a la localitat. Amb aquesta operació, el municipi busca diversificar el seu teixit econòmic —tradicionalment vinculat al sector de l’automoció per la fàbrica de Ford— i consolidar-se com a punt de referència europeu en la fabricació automatitzada de cases modulars.
La futura planta estarà dissenyada per a produir fins a 6.000 habitatges al any mitjançant tecnologia d’alta automatització. L’emplaçament estratègic d’Almussafes, pròxim al Corredor Mediterrani, les principals vies d’articulació i el Port de València, ha sigut determinant per a l’aposta del grup empresarial per aquest sol industrial municipal.