Alzira celebrarà este diumenge la XII Marató de Donació de Sang

La jornada tindrà lloc el 8 de novembre, de 9.30 a 14.00 hores, als salons Daurat i Àrab de La Gallera.
La iniciativa, impulsada pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la Gallera Jove, torna amb el lema #SumaVida.
Alzira celebrarà el pròxim diumenge 8 de novembre la dotzena edició de la Marató de Donació de Sang, una iniciativa organitzada pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la Gallera Jove, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública.
La presentació d’esta nova edició s’ha fet este dijous en roda de premsa, sota el lema #SumaVida. La jornada tindrà lloc a l’emblemàtic edifici de La Gallera, concretament als salons Daurat i Àrab, en horari de 9.30 a 14.00 hores.
A l’acte han assistit la regidora de Salut Pública, Lara Ferrer; Eva Xandri, del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana; el president de la Gallera, així com representants de la Universitat Catòlica de València.
Per a poder donar sang cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú. A més, les persones participants rebran un detall en agraïment per la seua implicació i col·laboració.
La regidora de Salut i Benestar Animal, Lara Ferrer, ha animat la ciutadania a participar en esta convocatòria i ha recordat que, tal com assenyalen des del Centre de Transfusió, una donació pot salvar tres vides.
Ferrer també ha destacat que cada any se supera el rècord de participació de l’edició anterior i ha expressat el desig que esta dotzena marató torne a ser un èxit de solidaritat.